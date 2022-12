Ultime Notizie – Ucraina | pacco con topo morto ad ambasciata francese a Mosca

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Uncontenente une un ragno morti è stato inviato all’dalla Crimea. Lo scrive l’agenzia di stampa russa Ria Novosti citando fonti della polizia russa, che sta indagando sull’accaduto. Non è la prima volta che l’riceve pacchi “insoliti” dalla Crimea. La Ria Novosti cita un’altra fonte secondo la quale a giugno è arrivato inunche conteneva ossa e una lettera. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Dopo il terremoto in casa Juventus dellesettimane, con la dimissione del CDA e fine dell'era di Andrea Agnelli , i tifosi stanno seguendo con ansia leche provengono non solo dalla giustizia ordinaria, ma anche della ...Pensioni, la tensione all'interno della maggioranza Secondo leche arrivano, pare che non si passerà subito da 574 a 600 euro . Il tema caldo delle pensioni minime crea dibattito e ...Sono 1057 i nuovi casi positivi in Campania su 6127 test effettuati. Quattro morti nelle ultime 48 ore più uno deceduto in precedenza. Restano però solo 22 i posti occupati in ...Ridimensionato Riformato Non sappiamo quale destino attende il “Bonus cultura” per i 18enni. Di certo c’è che le notizie circolate negli ultimi giorni hanno di nuovo alzato un polverone di polemiche ...