Roberta Tana morta a 46 anni | addio alla ex manager del Twiga - Cronaca - lanazione it

Chi eraDopo le scuole superiori aveva seguito la sua passione per la danza, studiando alla Royal Academy di Londra dove si era diplomata ballerina classica, iniziando a lavorare in tv ...Storica collaboratrice di Flavio Briatore, la ballerina era molto conosciuta nel mondo dello spettacolo. Funerali a Vasto mercoledì 14 ...È morta a 47 anni Roberta Tana, conosciuta manager dello spettacolo, colta da malore improvviso in Lombardia, dove viveva. Ballerina di danza, manager di locali noti come il Billionaire di Briatore a ...Quando le hanno detto che avrebbe dovuto spendere più di 9mila euro per curare il suo cane colpito da tumore, Joely Eaton non ci ha pensato due volte. La mamma inglese di 29 anni, non ...