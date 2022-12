Qatar | colpo di scena | che fine ha fatto chi insultava Salvini | ora è tutto chiaro

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Madame et monsieur, ricordate Marc Tarabella? È l'eurodeputato italo-belga del Gruppo dei Socialisti e Democratici che nel 2014 aveva dato del «fannullone» a Matteo(allora europarlamentare) durante un intervento in aula. Questo l'intervento: «È una vergogna sentirti. Per un anno e mezzo abbiamo lavorato coi colleghi correlatori ma sei l'unico che non abbiamo mai visto in riunione, sei sempre in tv. È inutile dire che "abbiamoaria". Come puoi andare in giro dai tuoi elettori, che sei un fannullone?». La sinistra, sopratnostrana, si era eccitata. Aveva rilanciato il video a potenza massima. L'aveva "spammato", si dice in gergo, termine orrendo: inoltrato a profusione sui social e su WhatsApp. Anche i talkshow militanti erano andati a nozze. Bene, cioè male, perché ieri la maison di Bruxelles dell'onorevole ...