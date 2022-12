Iran | impiccato Majidreza Rahnavard | Teheran mostra il corpo appeso su una gru

"Majidreza Rahnavard è statoin pubblico dopo l'arresto avvenuto solo 23 giorni fa" ha ... La sistematica violazione dei diritti umani in, in particolare nei confronti di donne, minoranze ...Inil boia non vujole fermarsi: u n secondo manifestante , Majidreza Rahnavard, è stato giustiziatoquesta mattina a Mashhad, con l'accusa di aver ucciso due Basiji, componenti della forza ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...