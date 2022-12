Ultime Notizie Serie A | Francia in semifinale a Qatar 2022 | dubbio Karsdorp per la Roma

Leggi su calcionews24

(Di domenica 11 dicembre 2022) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 22.00 –, vittoria nei quarti di finale contro l’Inghilterra. La notizia. 21.00 –convocato per la ripresa degli allenamenti, ma la sua presenza è in. La notizia. 19.00 – Marocco, Regragui – «Avevo detto ai ragazzi di scrivere la storia per l’Africa». Le parole 18.00 – Impresa Marocco – Un’africana per la prima volta in. La notizia 13.45 – L’Altetico nel futuro di Luis Enrique? – L’ex ct il favorito per la panchina colchoneros per il futuro. La notizia 13.25 – Record Inter – Per l’undicesima volta consecutiva un nerazzurro in finale. La notizia 12.15 – L’Aia ...