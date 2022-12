Ucraina | nel Lugansk esplosione nel quartier generale del gruppo Wagner

(Di domenica 11 dicembre 2022) Guerra in, senza fine. Sul campo di battaglia alla fine non c'è un grande rallentamento. Nella città occupata dai russi di Kadiivka , nella regione di, si è verificata un'...

... con la missione Artemis 2 prevista2024, riporterà qualcuno a guardare la Luna da vicino. ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra inNotizie, recensioni e guide all ...In particolare, risulta colpita una caserma dei mercenari Wagner a Melitopol e probabilmente una ancheLuhansk. In tutta l', le squadre di operai ed elettricisti si stanno affrettando a ...La Russia fa sapere di star incrementando la produzione delle sue armi più potenti per contrastare i Paesi occidentali. Lo ha scritto su Telegram il vicecapo del Consiglio di sicurezza nazionale, l’ex ...Nella città occupata dai russi di Kadiivka, nella regione di Lugansk, si è verificata un'esplosione in un hotel dove si trovava il quartier generale del gruppo russo Wagner.