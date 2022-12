Sparatoria a Roma | sequestrato il Poligono di Tor di Quinto dove il killer ha preso la pistola

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 11 dicembre 2022) Gli era stato negato il porto d’arma. E allora lui, per poter compiere la strage, stamattina è andato neldi Tor diper noleggiarla, fingendo dirla usare all’interno del centro. Invece Claudio Campiti con quell’arma, Glock calibro 45, si è recato alla riunione di condomino, nel chiosco del bar “Al Posto Giusto“, in via Monte Giberto, in zona Fidene, a. Lì ha ucciso tre donne, Elisabetta Silenzi, Sabina Sperandio e Nicoletta Golisano, e ferito altre quattro persone, tra cui un’80enne in modo più grave. Ma adesso gli inquirenti vogliono vederci chiaro, riguardo all’arma. E per prima cosa hanno posto sotto sequestro ildi viale Tor diil 57enne avrebbe noleggiato lacon cui ha compiuto la strage. Il ...