SPAL – Palermo | i convocati

SPAL

... ko nell'ultimo turno contro il Frosinone, fa visita al Como, il Genoa è di scena ad Ascoli, il Venezia ospita il Cosenza, il Sudtirol la Ternana mentre ilva a Ferrara contro lae il ......30 Thailandia - Birmania CALCIO - SERIE B 12:30 Cagliari - Perugia 15:00 Ascoli - Genoa 15:00 Benevento - Cittadella 15:00 Como - Reggina 15:0015:00 Südtirol - Ternana 15:00 Venezia - ... Palermo, i convocati | S.P.A.L. - Società Polisportiva Ars et Labor Tra poche ore andrà in scena Spal-Palermo, gara valevole per la diciassettesima giornata di Serie B. Match molto importante per entrambe le squadre, una vittoria infatti potrebbe portare un grande ...Un grave lutto ha colpito il difensore del Palermo, Ionut Nedelcearu, a poche ore dalla sfida contro la Spal. E' scomparso, infatti, il padre del centrale rumeno. A comunicarlo, il club di viale del F ...