Ovidio come Girard | corpo | sguardo e teoria del desiderio

ilGiornale.it

... Odisseo e Achille e mettono in luce degli aspetti laterali delle favole classiche già narrate, per esempio, da Omero o nelle Metamorfosi di. Un viaggio attraverso sentimenti diversil'...... con l'albero si fa rivivere la persona che non c'è più, alloraoggi. Una parte della memoria ... Nel volume non mancano i riferimenti alle metamorfosi, daa Dante, da Ariosto a Tasso. Un ... I rimedi contro l'amore firmati da Ovidio tornano con la loro sferzante ironia «Se la tua donna è priva di una qualità, pregala dolcemente che eserciti proprio quella. Se è senza voce, falla cantare. Se ha brutti denti, raccontale qualcosa che la faccia ridere. Sarà utile andare ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...