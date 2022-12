Londra | passeggiata corgis per l' omaggio alla Regina Elisabetta

(Di domenica 11 dicembre 2022) Icon maglioni natalizi, insieme ai loro proprietari, si sono radunati davanti a Buckingham Palace, per rendereII. Circa 60 proprietari di, il cane preferito dala sovrana scomparsa l'8 settembre, hanno partecipato all'ormai tradizionaleche dal 2018 segna l'inizio delle celebrazioni natalizie. Isono stati i compagni costanti della defuntafin da quando era bambina. Ne ha posseduti quasi 30 nel corso della sua vita e hanno goduto di una vita di privilegi adatta a un animale domestico reale.

