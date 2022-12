Inghilterra | i tifosi sbottano contro l’arbitro | “Sempre la solita storia | ci hanno derubato”

(Di domenica 11 dicembre 2022) La sconfittala Francia non è affatto andata giù aidell’, costretti a dire addio ai Mondiali di Qatar 2022. Tra i principali colpevoli per il 2-1 finale, spicca sicuramentebrasiliano Sampaio, per il quale i supporters britannici nonspeso parole al miele. “Complimenti ale al suo cane guida. Onestamente è stata una farsa, siamo stati derubati” ha dichiarato a caldo un tifoso, intercettato dalla Gazzetta dello Sport. “E’la, basta parlare di sfortuna.è stato terribile. Alla fine le tante decisioni a nostro sfavorefatto la differenza” ha commentato un altro tifoso,ai microfoni della Rosea. ...

francesi, dopo la vittoria con l', hanno raccontato come non vedano l'ora di assistere alla semifinale contro il Marocco e al ...... venerdì Croazia - Brasile e Olanda - Argentina, sabato Marocco - Portogallo e- ... Tra i commenti degli utenti non mancano idella Francia che hanno scherzato sul motto della ...Grande amarezza per l’Inghilterra di Harry Kane che è stata eliminata dal Mondiale in Qatar per mano della Francia. Il bomber e capitano è stato sfortunato protagonista di un rigore fallito – dopo ave ...Per qualcuno è stata una reazione normale, per qualcun altro è stata troppo sguaiata e senza fair play. Dopo l'esultanza dei giocatori dell'Argentina contro ...