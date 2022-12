Guatemala | vulcano Fuego in eruzione | colonna di cenere di 2 km

RaiNews

IlFuego, in, uno dei più pericolosi dell'America centrale, è di nuovo in attività. Dal cratere centrale fuoriesce un fiume incandescente di lava e nel cielo un colonna di cenere ...IlFuego, in, uno dei pi pericolosi dell'America centrale, di nuovo in attivit . Dal cratere centrale fuoriesce un fiume incandescente di lava e nel cielo un colonna di cenere raggiunge ... Allerta per la nuova fase eruttiva del vulcano Fuego in Guatemala Il vulcano Fuego, in Guatemala, uno dei più pericolosi dell'America centrale, è di nuovo in attività. Dal cratere centrale fuoriesce un fiume incandescente di lava e nel cielo un colonna di cenere rag ...Il vulcano Fuego, uno dei tre vulcani attivi del Guatemala, ha eruttato nuovamente dopo un aumento dell’attività negli ultimi giorni, come ha confermato l’Istituto nazionale guatemalteco di sismologia ...