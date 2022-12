Le vittime si trovavano nel gazebo esterno di un bar in via Monte Giberto, quando sono state raggiunte dai proiettili esplosi daCampiti. La lite, gli spari e il sangue: strage alla riunione ...ROMA. Il racconto dell'omicidio da parte di, con coraggio, ha bloccato il killer poco prima che sparasse ancora . Sono passate da poco le 16. ha bloccatoCampiti , 57 anni, che pochi ...Chi è Claudio Campiti, il killer di Roma. La morte del figlio e quelle frasi sul blog ...Claudio Campiti, il 57enne originario di Ladispoli autore della sparatoria durante una riunione di condominio a Fidene (Roma), è descritto dai testimoni come un uomo che viveva in uno stato di profond ...