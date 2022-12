Uomini e Donne | è risbocciato l’amore tra due ex protagonisti del Trono Over?

Leggi su isaechia

(Di sabato 10 dicembre 2022) In molti ricorderanno l’agguerritissima dama del dating show di Canale 5,, Giuliana Brasiello. Il motivo? Giuliana aveva fatto perdere, anni fa, letteralmente la testa a Sossio Aruta, seduto ancora all’epoca nel parterre maschile di. I due ebbero una specie di relazione, che non fu proprio rose e fiori, ma che – anzi – fu molto tormentata. Lei infatti non ne ha mai voluto sapere di lasciare il noto dating show insieme a lui: pare infatti che non si fidasse di Sossio. Non sono mancati poi veri e proprio attacchi pubblici e social tra i due, soprattutto quando l’uomo ha iniziato una relazione con Ursula Bennardo. I due ad oggi, sono genitori di una splendida bambina di nome Bianca. Ma anche la loro, di relazione, di tormentata. Soprattutto dopo la partecipazione a Temptation Island in cui ...