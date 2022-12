Trentino | una valanga travolge due scialpinisti in val di Fassa | uno dei due è gravissimo

(Di sabato 10 dicembre 2022) Duesono stati coinvolti nellacaduta nei pressi del Passo San Nicolò, nel comune di Se’n Jan di, in. Uno dei due è stato completamente sepolto e dopo essere stato estratto dalla neve e rianimato è stato trasportato d’urgenza a valle via terra, affidato all’ambulanza e poi all’elicottero e trasferito d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento. Adesso è. L’altra persona coinvolta, invece, è stato sepolta parzialmente dalla coltre di neve ed è riuscito a salvarsi da solo. I due, al momento del distacco nevoso, si trovavano a circa 2.200 metri. Le operazioni di ricerca sono iniziate intorno alle 13:00, quando alcuni escursionisti hanno allertato il 112. Le operazioni sono state complicate: l’uomo era sprovvisto di Artva, ...

