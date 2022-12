Miretti si fa da parte? Tifosi infuriati | succede di tutto

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 10 dicembre 2022) Fabiosta cercando di fare il definitivo salto di qualità dopo un ottimo inizio in carriera, ma la Juve sembra avere altri piani. L’idea della Juventus è quella di poter lanciare sempre più giovani di talento in prima squadra, in modo tale da poter creare non solo un grande presente, ma sperare in un futuro radioso. Ecco dunque come mai Fabioè ampiamente considerato come un elemento fondamentale per il centrocampo di Madama, con il giovane classe 2003 che ha immediatamente dimostrato di poter essere uno dei più talentuosi della Serie A. LaPresseSappiamo bene come Massimiliano Allegri non sia il classico allenatore che vede di buon occhio i giovani talenti, preferendogli decisamente i giocatori con maggiore esperienza da un punto di vista internazionale. Ecco dunque come mai aumentano sempre di più i grandi meriti di Fabio ...