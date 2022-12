La scelta di Sophie | 40 anni fa il lungo viaggio verso la notte di una sublime Meryl Streep

Leggi su movieplayer

(Di sabato 10 dicembre 2022) Nel 1982 Alan J. Pakula portava al cinema Ladi, dal romanzo di William Styron: una storia sul peso della memoria dell'Olocausto, con una struggente. È la voce fuori campo di Stingo, il giovane aspirante romanziere appena arrivato a New York, a offrirci il suo punto di vista sulla coppia al cuore de Ladi. L'occasionale utilizzo del voice over è uno dei riverberi letterari che, dalle pagine di William Styron, vanno a connotare l'adattamento realizzato da Alan J. Pakula: introdotto non a caso dalle parole di Stingo, anche il film risulta costruito come il diario dell'estate del 1947, trascorsa dal ragazzo nella Grande Mela, e come la cronaca del suo incontro con Nathan Landau e Zofia Zawistowski, detta. Stingo, che si …