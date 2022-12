Il Volley Bergamo non si ferma più | a Chieri quinta vittoria nelle ultime 6

(Di sabato 10 dicembre 2022) Ilnon smette di stupire. E di raccogliere punti e successi. A farne le spese, nell’undicesima giornata di Campionato, è. Le piemontesi, passate in vantaggio al termine del primo set, sono state vittime della rimonta orobica orchestrata dalla regista Gennari e ancora una volta firmata da un muro invalicabile (15, di cui 8 portano la firma di Butigan). E ora propriovedeavvicinarsi a -1 in classifica: si sale infatti a quota 20, consolidando e rafforzando la sesta posizione. Si comincia con Gennari-Lorrayna, Stufi-Butigan, Lanier-Cagnin e il libero Cecchetto. Dopo l’equilibrio iniziale, il primo break della sfida è targato, che dal 12-10 prende il largo prima con Cazaute e poi con Grobelna (6 punti, 50%). Non bastano gli innesti di Turlà, ...

