Il Volley Bergamo 91 non si ferma più | netto successo a Chieri e 6° posto

Zanini Girone di andata - 11giornata Sabato 10 dicembre ore 18:00 Reale Mutua Fenera Chieri -1991 Domenica 11 dicembre ore 17:00 Savino Del Bene Scandicci - Cuneo Granda S. Bernardo ...ha sconfitto Chieri per 3 - 1 (15 - 25; 25 - 21; 25 - 22; 25 - 21) nell'anticipo dell'undicesima giornata della Serie A1 difemminile. Le orobiche si sono imposte in trasferta e hanno ...Oggi, domenica 11 dicembre (ore 17) la Cuneo Granda S.Bernardo torna a Firenze dopo meno di un mese per affrontare la terza forza della classifica, quella Savino Del Bene Scandicci che domenica scorsa ...Ultima chiamata per la Del Monte Coppa Italia per la Vero Volley Monza, attesa oggi alle 15.30, al Pala Estra di Siena per sfidare la Emma Villas Aubay Siena (diretta volleyballworld.tv) per l’undices ...