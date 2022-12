Gf Vip | Antonella La Spara Grossa! Vuole Denunciare Due Gieffine!

(Di sabato 10 dicembre 2022) Siamo ormai alle comiche. Al Gf Vip,Fiordelisi l’hata davvero grossa. L’ex spadista sta pensando diMicol e Giaele. Per quale motivo? Perché si sente offesa da loro. Viene da chiedersi allora, cosa dovrebbero fare tutti i gieffini che hanno subito lo stesso trattamento da parte di. Ecco i dettagli sulla vicenda! Siamo alle comiche:Micol e GiaeleFiordelisi riserva sempre delle sorprese al Grande Fratello. Le sue discussioni con Edoardo e gli altri inquilini appassionano il web. C’é da dire che la sua visione di ciò che accade nella Casa é tutta particolare. E’ anche vero che ognuno vede il mondo a modo suo e non c’è nulla di male in questo, sempre che non si caschi nel ...

Grande Fratello

L'ennesima prova si è avuta nel corso della puntata in prime time del Grande Fratello7 in onda il 10 dicembre 2022. Durante la settimanaha litigato a non finire non solo con la ...Oriana, dal canto suo, si difende dalle dure parole di, accusandola di non esserle stata ...volti Riccardo Fogli e Milena Miconi saranno i due nuovi volti che entraranno nella casa del Gf... VIP contro VIP: Antonella Fiordelisi e le donne della Casa - Mediaset Infinity Dopo aver ripercorso le liti tra Antonella Fiordelisi e le donne della Casa, lo scontro con Oriana Marzoli e Giaele De Donà si sposta nel salotto della Casa ...Una settimana ricca di contrasti tra Antonella Fiordelisi ed alcune Vippone dopo le tensioni vissute nell'ultima puntata.