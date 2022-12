Chiara chirurgo plastico ai giovani | “Siate scienziati non influencer”

(Di sabato 10 dicembre 2022) (Adnkronos) – Un muscolo del viso oggi porta il suo nome. E’ una fascia profonda che occupa la regione al di sotto dell’occhio, nella guancia: la ‘’s fascia’, per gli addetti ai lavori. E lei,Andretto Amodeo, che l’ha scoperta e studiata, da poco più di un mese è l’unicodonna italiana a essere entrata in un comitato, strategico per il futuro, di una delle più importanti società scientifiche del settore, l’American Society of Plastic Surgeons. La specialista tricolore fa parte del Researcher Education Subcommittee che si occupa di fatto del futuro della professione, ponendosi come faro per sviluppare la figura professionale del ‘surgeon scientist’. “Perché è importante puntare a essere più di ‘social'”, dice all’Adnkronos Salute:...

