Manovra | stop a bonus 18enni | fondi a spettacoli ed editoria

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Un emendamento alla legge di bilancio in discussione alla Camera cancella la misura per incentivare la cultura tra i giovani: vale 230 milioni

... basti pensare che il passaggio da 523 a 570 euro in pensioni è costato circa 210 milioni di euro. Il primo no all'aumento chiesto da FI, non a caso, è arrivato proprio dal centrodestra. E' una corsa contro il tempo. E un tiro alla fune che continua dentro e fuori la maggioranza. Le pensioni minime sono uno dei nodi più intricati della legge di bilancio. Addio all'App 18, il bonus 18enni per teatri, cinema, spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici, musei, concerti e mostre. Un emendamento della maggioranza cancella la misura per incentivare la cultura tra i giovani.