In Qatar Neymar ha l’ultima occasione per sfatare la sua maledizione

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 9 dicembre 2022) All’inizio della miniserie Netflix in tre puntate– Il caos perfetto è lui stesso, il protagonista, a suggerire che il modo migliore per cominciare sarebbe con gli insulti, tutte le offese che non gli hanno mai risparmiato. Quelli che O’Ney è: fuffa, un brand, un pacco, il più sopravvalutato di sempre perché il più caro di sempre, un viziato. E soprattutto: un tuffatore. Neanche l’ultimo infortunio a confermare il rapporto tormentato con i Mondiali dell’attaccante brasiliano, nemmeno la fotografia della caviglia gonfia e livida all’uscita dal campo nella partita contro la Serbia hanno convinto questi haters. Staranno schiumando, adesso che è il numero dieci verdeoro è tornato in campo, ai Mondiali in, nella goleada contro la Corea del sud, dopo l’infortunio che l’aveva tenuto fuori per due gare dei gironi. Anon ...