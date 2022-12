Harry e Meghan | una folle e grande storia d’amore raccontata da chi conosce la verità

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 9 dicembre 2022) E’ così chenella docu-serie su Netflix spiegano il motivo per il quale hanno scelto di raccontare tutta, ma proprio tutta la loro. In questi anni, dal 2016 a oggi, sono stati gli altri a parlare, a pensare di sapere i dettagli, a presentare al mondo intero la. E invece, nella serie Netflix vogliono raccontarsi. Raccontare del loro amore ma anche della scelta più difficile della loro vita: quella di lasciare la famiglia reale. Lo fanno con stralci di interviste, immagini inedite e un video diario che per mesi entrambi, hanno registrato con i loro cellulari, in modo da fermare emozioni, gioie e dolori e ricordare di come la loro vita, in poco tempo, sia cambiata per sempre. Quello chee ...