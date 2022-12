Vi ricordate l' ex Velina Giulia Calcaterra? Ecco com' è diventata a 31 anni e cosa fa per vivere

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 8 dicembre 2022)è stata una delle Veline più amate degli ultimi dieci. Ultimamente non è comparsa spesso in televisione, avendo cambiato lavoro. Vediamo com'èa 31fa perè sempre stata un'amante del fitness. Fin da bambina ha praticato ginnastica a livelli amatoriali ed ha anche vinto alcuni trofei nella categoria Juniores. Tuttavia la sua oggettiva bellezza esteriore l'ha convinta a tentare una carriera nel mondo dello spettacolo. A ventiha preso parte a Miss Italia 2011, arrivando tra le prime trenta classificate. Pochi mesi dopo è comparsa per la prima volta a Mediaset, più precisamente a Italia's Got Talent in veste di ginnasta, riuscendo ad ottenere ...