Natale a Grottaferrata | un mese di eventi | la città si veste a festa

(Di giovedì 8 dicembre 2022)dà il via aglinatalizi. Questo pomeriggio il Sindaco Mirko Di Bernardo, l’Assessore al Turismo e alle Attività Produttive Daniele Rossetti e la Consigliera Comunale Veronica Pavani, Presidente della Commissione Cultura, hanno presentato il calendario delle manizioni che si terranno per unintero, da oggi fino all’8 gennaio 2023. Le luci del, inoltre, illumineranno laper tutto il periodo. Cultura e divertimento faranno da padrone per un interofatto di spettacoli, convegni, serate di cineforum, laboratori creativi e artistici, mostre fotografiche, mercatini artigianali, stand enogastronomici, iniziative diffuse e concerti da non perdere con grandi novità, da quest’anno anche all’interno dell’Abbazia di San Nilo. ...

