Mondiali | al via i quarti | il pronostico di Croazia - Brasile

Corriere dello Sport

Si apre oggi (venerdì 9 dicembre) il programma dei quarti di finale del Mondiale con la sfida tra la Croazia di Modric e il Brasile di Neymar . La nazionale di Dalic dopo aver chiuso al secondo posto ...Qatar, un gatto salta sul tavolo della conferenza stampa del Brasile e viene lanciatoOtto nazionali sono ancora in corsa per la conquista del titolo iridato. Il programma si apre con la Seleçao di Tite alle prese con gli uomini di Dalic ...TUTTOmercatoWEB.com foto di Matteo Gribaudi/Image Sport RASSEGNA STAMPA - La deludente eliminazione con il Marocco pesa il doppio. Non solo costa l'addio della Spagna all'avventura in… Leggi ...