“Ma chi è quello?” GF Vip 7 | presenza misteriosa in giardino | poi si scopre la verità

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Colpo di scena al GF Vip 7: unaè stata immortalata dalle telecamere del reality show. Mentre stava sorvolando uno dei diversi aerei che hanno fatto capolino sopra la casa più spiata d’Italia, con messaggi dedicati ai concorrenti, un uomo è stato inquadrato e le immagini hanno fatto subito il giro della rete. Improvvisamente sul web sono apparsi molti commenti e poi è stato il sito Novella 2000 a soffermarsi sulla possibile identità della persona che è stata vista durante la diretta H24. Dunque, il video sul GF Vip 7 si è soffermato su questae chissà se la produzione farà o meno un comunicato ufficiale per chiarire tutto. Intanto, nelle ultime ore Edoardo Donnamaria ha attaccato Antonella Fiordelisi a causa della cattiva alimentazione di lei: “Devi imparare a non mangiare ...

Avvenire

intende ottenere il massimo però, dovrebbe anche proteggere la sua connessione attraverso un ... adottando un indirizzo IP diverso dareale. Ciò impedisce tracciamenti e problemi simili, ...... ma anchedi una sostituta, necessaria per coprire i giorni e le ore di riposo previsti ... E se poi non si trova una struttura in convenzione allora la situazione diventa drammatica: c'èsi è ... Quella nuova creazione che passa nelle storie di chi vive ai margini CHI SONO I QUATTRO FINALISTI – C’è la favorita della vigilia ... ha conquistato il suo posto con la cover di “Coraline” dei Måneskin. Un percorso altalenante quello di Linda dovuto all’emotività sul ...I ricercatori dell'Università di Yale hanno identificato i fossili di due specie di lucertola mai viste prima: sono le più antiche che conosciamo ...