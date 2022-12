Inizia cosìvideomessaggio di Massimiliano , 44enne ... Venerdì 9 dicembre le due attiviste faranno'autodenuncia a Firenze, ... Il: 'Raggiunto il mio sogno, illogico non farlo in ......generazioni cui lo stesso Finzi si rivolgeva in quell'... Grande è anche'emozione del maestro Morello: 'Ho avuto'opportunità,... anche in ragione delche attraverso di essa si vuole ...