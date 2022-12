“È intrappolato” Bimbo di 8 anni cade in un pozzo | corsa contro il tempo per salvarlo

...di 8 anni, che è caduto in un pozzo profondo 17 metri. Il bambino è precipitato mentre stava giocando in campagna, nello stato centrale del Madhya Pradesh, e sarebbenel fango da ...Tanmay Diyawar è precipitato mentre stava giocando in campagna, nello stato centrale del Madhya Pradesh, e sarebbenel fango. Operazioni di soccorso I soccorritori, che gli stanno ...Tanmay Diyawar, 8 anni, è precipitato in un pozzo mentre stava giocando in campagna ed è intrappolato nel fango. Stanno cercando di salvarlo.Pozzo India Tanmay Diyawar, 8 anni, è precipitato in un pozzo mentre stava giocando in campagna ed è intrappolato nel fango. È iniziata la corsa contro il tempo per riuscire a salvargli la vita. India ...