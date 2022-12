Dopo la condanna per violenza sessuale e le polemiche | il Genoa lascia in tribuna Portanova

La 32enne cestista statunitense, stella della WNBA, è stata liberata dalla Russiacirca 9 mesi ... "Sta bene, torna a casa" Viktor Bout, trafficante d'armi che avrebbe dovuto scontare una...Alla fine, hanno fatto tutti un passo indietro: il Genoa e Portanova, condannato martedì scorso in primo grado (con il rito abbreviato) a sei anni di carcere per violenza sessuale di gruppo. Motivi di ...Non si placano le polemiche attorno al Genoa. Dopo l'esonero di Alexander Blessin con annesso commento diffamatorio dell'ex ...Biden: "Ho parlato con lei, è al sicuro, in aereo, torna a casa". Nell'accordo esce di prigione negli Usa il trafficante di armi Viktor Bout. Lo riporta Cbs citando un funzionario dell'amministrazione ...