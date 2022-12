LA NAZIONE

Il gesto di grande generosità della signora Ilda Panza. Festeggiati anche i nuovi confratelli e consorelle: ecco i loro ...un'da oltre 100mila euro, per ringraziare l'Ausl dell'assistenza accordata al fratello. Non esiste una scatola abbastanza grande per contenere il dono della Lillo & Wendy sas di ... Dona ambulanza alla Misericordia: "E' un grazie a Prato, che mi ha accolto e dato lavoro" Il gesto di grande generosità della signora Ilda Panza. Festeggiati anche i nuovi confratelli e consorelle: ecco i loro nomi ...L'azienda riminese Lillo&Wendy sas di Baldazzi Elena & company ha donato all'Ausl un'ambulanza del valore di 100mila euro per ringraziarla ...