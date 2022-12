Calcio | Portanova tra i convocati per Genoa - Sudtirol

, martedì scorso, è stato condannato in primo grado, con rito abbreviato a sei anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo avvenuta in un appartamento del centro storico di Siena la ..., martedì scorso, è stato condannato in primo grado, con rito abbreviato a sei anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo avvenuta in un appartamento del centro storico di Siena la ...Il centrocampista Manolo Portanova e' tra i convocati per la partita Genoa - Sudtirol in programma alle 15 allo stadio Ferraris, gara del campionato ...Il centrocampista Manolo Portanova è tra i convocati per la partita Genoa - Sudtirol in programma alle 15 allo stadio Ferraris, gara del campionato di Serie B. (ANSA) ...