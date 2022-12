Ballando con le Stelle | sulle polemiche e sul caso Montesano interviene anche la sorella di Milly Carlucci

Un'edizione dile Stelle così ricca di momenti tesi e litigi non si era mai vista prima, probabilmente. Nel giro di poche settimane il programma condotto da Milly Carlucci ne ha viste succedere davvero ...Il ragazzo raccontava che, mentre stavai propri amici, era stato aggredito, senza alcun motivo da un altro giovane, che, inaspettatamente, aveva iniziato a strattonarlo e a prenderlo a ...Un'edizione così scoppiettante di Ballando con le Stelle non poteva non attirare tanti commenti. L'ultima a parlare del programma e del caso Montesano è stata la sorella della conduttrice Milly Carluc ...“Lei vuole avere una storia, Biagio, non vuole avere una tro**ata”. Sono le parole nude e crude (e senza bip, perché quanno ce vo’ ce vo’) che Maria De Filippi rivolge al cavaliere del trono over di U ...