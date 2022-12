Sandulli | Retrocessione? Col falso in bilancio è possibile' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 7 dicembre 2022): "? Colin. Sono tanti gli scenari aperti, la giustizia farà il suo corso" A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Piero, Ex Presidente II sez. Corte di Giustizia Federale FIGC. Queste le sue parole: "Il collegio di garanzia dello Sport, di cui sono componente, a maggio prosciolse la Juventus per il primo ed unico filone di indagine. Da un punto di vista della giustizia sportiva, attualmente non sono pendenti procedimenti. In virtù di ciò che è stato accertato dalla Procura della Repubblica di Torino venissero individuate ipotesi di lavoro nuove dal Procuratore Chiné, andrebbe avviata una nuova procedura. Tutto ciò, allo stato attuale non esiste. Esiste, invece, una ...