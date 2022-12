Purché finisca bene | i quattro nuovi film TV | dall' 8 dicembre in prima serata su Rai 1

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) La collana diTV, prodotti da Pepito Produzioni in collaborazione con Rai Fiction, andrà in onda ogni giovedì diina partire'8. Torna asu Rai1 nel periodo delle festività natalizie il cicloconTV sentimentali, interpretati da attori brillanti e amati dal pubblico per indagare con toni leggeri la profondità dei sentimenti e i piccoli e grandi problemi della contemporaneità.nuove divertenti commedie per raccontare l'amore nelle sue svariate sfaccettature: quello giovanile in Diversi come due gocce d'acqua, ...