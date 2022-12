Influenza | i consigli dei pediatri per evitare la corsa al Pronto soccorso e quando invece è necessaria

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Aumenta la circolazione dell’, specie tra i bambini, colpiti anche da altri virus, come il rinovirus e il virus respiratorio sinciziale. Il segretario eere nazionale della Società italiana dia (Sip), Elena Bozzola, ha spiegato che i dati mostrano un incremento dei contagi in particolare sotto i 5 anni, con un picco tra i bambini sotto i 2 anni, tra i quali «da una settimana all’altra si è passati da 29 casi su mille assistiti a oltre 40 su mille». Parallelamente all’aumento dei casi, aumentano anche gli accessi ai, con conseguente intasamento. Lain ospedale, però, non sempre è giustificata o utile, mentre spesso crea disagi e disservizi. Per questo iinvitano i genitori a prestare attenzione ai sintomi, ...

