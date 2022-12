“Infame | traditore | sbirro” | ecco alcuni commenti a De Sciglio

E sui conti è scontro con Deloitte Insulti social ' Sbirro ,, spione,, vattene ' questi i messaggi più ricorrenti sotto l'ultimo post di Mattia De Sciglio . La sua colpa Agli occhi ...Leggi Anche dal blog di Maurizio Martucci Ernesto Brivio, la Lazio da Cuba a Salò "Io sono rimasto l', il. Nessuno si ricorda di come giocavo." Il libro è una non - fiction novel, ...I tifosi della Jvuentus contro Mattia De Sciglio: il riferimento è al comportamente del calciatore in relazione all'indagine sul club bianconero ...Ieri, Mattia De Sciglio ha condiviso un post sui suoi social per annunciare il suo recupero dopo l'infortunio. Sotto il messaggio del numero 2 juventino, come ha rivelato Eurosport, sono apparsi diver ...