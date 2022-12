Germania | arrestati i golpisti guidati dal principe di Turingia | erano pronti ad assaltare il Parlamento

... 25 sono stati, tra cui il principe di Reuss, l'ex ufficiale al comando dell'ala militare degli eversori e Birgit Malsack - Winkemann, già deputata di Alternativa per la(AfD) al ......che si incontra regolarmente dal novembre 2021 con l'obiettivo di conquistare il potere in. Gli altrisono stati intercettati nelle regioni tedesche di Baden - Wuerttemberg, Baviera,...Con a capo un principe disconosciuto dai membri della sua famiglia Venticinque persone sono state arrestate in Germania nell’ambito di un’operazione che ha smantellato una rete di ispirazione ...BERLINO. Raffica di perquisizioni e di arresti in Germania, dove gli inquirenti hanno smantellato una rete di estrema destra, composta anche da ex militari, con sfondo eversivo: avevano in progetto di ...