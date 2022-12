Disney per Make-A-Wish | acceso l' Albero dei Desideri e inaugurato il Christmas Village a Milano

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Aè statol'deied è statoilche porterà la Magiain piazza Tre Torri fino all'8 gennaio. The WaltCompany Italia hal'deiper-A-, inaugurando ilpresso CityLife Shopping District in piazza Tre Torri a. Dal 7 dicembre all'8 gennaio sarà possibile accedere gratuitamente allo speciale villaggio di Natale in cui bambini e adulti potranno vivere momenti di gioia e condivisione in compagnia delle storie e dei Personaggi, Pixar, ...

Scrooge, impaurito e determinato a evitare la stessa sorte, è ancora in tempomutare il suo ...di coppie in crisi e di figli contesi rischiando di rompere un perfetto clima natalizio La......90 all'anno Il recente casting di alcune attrici suggerisce diverse love storyDaredevil: Born Again Nella sua precedente vita seriale, recuperabile recentemente anche su+, Matt Murdock, ...A Milano è stato acceso l'Albero dei Desideri ed è stato inaugurato il Christmas Village che porterà la Magia Disney in piazza Tre Torri fino all'8 gennaio.Dal oggi fino all'8 gennaio sarà possibile accedere gratis al villaggio di Natale in cui bambini e adulti potranno vivere momenti di gioia.