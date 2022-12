Basket | dalla Grecia | “Aggrediti i tifosi di Reggio Emilia prima del match con l’AEK” VIDEO

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) AEK-, sfida valida come quinta giornata della Champions League 2022/2023 di, è iniziata con quindici minuti di ritardo a causa degli scontri che si sono registrati all’O.A.K.A. Olympic Indoor Hall di Atene. Secondo quanto riporta il sito locale Bnsport, i 30reggiani in trasferta sono stati assaliti da un gruppo di ultras greci con due estintori. ?????? ?????? ??? @aekbcgr ????????? ????? ??????? 20 ??????? ????????? ??? ?? ?????? ????????? ???? ?????? ??? ?? ???? ??? ????? ????!#bnsportsgr #aek #aekbc #hooligans ##bcl pic.twitter.com/qrEC3JsXIW — BN Sports (@BNsportsGr) December 7, 2022 SportFace.

