Alla scoperta di Daniel Hysaj | gioiellino del Napoli Primavera e cugino di Elseid

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) I tifosi delquesta sera – in occasione dell’amichevole contro l’Antalyaspor – hanno fatto la conoscenza di, difensore centrale del, allenato da mister Frustalupi. Un cognome familiare ai tifosi partenopei, visto cheè ildi, terzino con un lungo passato in azzurro e oggiLazio. Chi èè un difensore centrale classe 2004 che si sta mettendo molto bene in mostra nelladeldi mister Nicolò Frustalupi.è entrato a far parte delle giovanili delgià da tempo, ...