WWE | Sanciti due no 1 contenders match per Raw del 12 Dicembre

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 6 dicembre 2022) L’episodio di questa settimana di Raw si è incentrato soprattutto nella costruzione della edizione della prossima settimana. Nella fattispecie, sono stati annunciati dueper la prossima puntata di Raw, atti a stabilire il contendente numero 1 per il titolo degli Stati Uniti e per la cintura di campionessa femminile dello show rosso. Per quest’ultimo privilegio, si sono affrontate sei lottatrici (Bayley, Nikki Cross, Rhea Ripley, Asuka, Alexa Bliss e Becky Lynch), ripartite in due triple threat, dai quali sono uscite vincitrici la leader delle Damage CTRL e la Bliss. Le due si contenderanno la possibilità di sfidare Bianca Belair per la cintura iridata. Non è ancora finita Il trittico Lashley, Rollins e Theory si accapiglia da un po’ per stabilire chi è il più meritevole dei tre di detenere il titolo di campione degli Stati Uniti. Ricordiamo che ...