Terra Amara | Trama Puntate dal 19 al 23 Dicembre 2022 | Hunkar Ha Un Incidente A Cavallo!

(Di martedì 6 dicembre 2022)dal 19 al 23ha unmentre va a cavallo e tutti sono preoccupati per lei. È l’occasione per ricucire il rapporto con suo figlio Demir…sta andando avanti e nel corso della settimana dal 19 al 23, i telespettatori assisteranno ad un nuovo clamoroso colpo di scena. Dopo l’di Demir e le grandi scoperte fatte in merito all’omicidio di Adnan, adesso saràad essere in pericolo di vita. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.: dove eravamo rimasti? Fekeli ha ormai la ...

Spoiler: Gaffur accetta la proposta di Hunkar ma poi... Gaffur trama alle spalle di Hunkar, per ottenerne, in assenza di Demir, la gestione della tenuta. E Gulten, sorpresa dalla stessa ...Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nella puntata in onda il 7 dicembre 2022 , alle 14.10 , Demir è ancora in prigione . Gaffur vorrebbe approfittarne per migliorare la sua posizione . Intanto, Hunkar , dopo ...Nelle puntate di Terra amara dal 12 al 17 dicembre, Fekeli ritroverà l'anziana donna e scoprirà che in passato Hunkar era innamorata di lui ...Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 7 dicembre 2022 su Canale 5 rivelano che Hunkar ha escogitato un piano per far uscire di prigione Demir: sarà Gaffur a doversi sacrificare!