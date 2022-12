Napoli | Elmas | “Vogliamo regalare gioia Scudetto ai tifosi”

(Di martedì 6 dicembre 2022) “Sono nelda 4 anni. Stiamo andando bene in questa stagione,fare ancora meglio sia in campionato che in Champions League. Possiamo eai nostriladello. Ho grandi obiettivi anche per quanto riguarda la Nazionale: spero di giocare la Coppa del Mondo e gli Europei con il mio paese”. Così Eljifin un’intervista concessa al portale turco DHA dal ritiro di Antalya, dove ilsta volgendo la propria preparazione in questa insolita pausa estiva. Il centrocampista macedone, con un passato al Fenerbahce prima di approdare in Italia, ha aggiunto: “Sarebbe fantastico vedere sia il Fenerbahce che ilcampioni. Aci siamo divertiti ...

Eljifsembra più carico che mai. Il giocatore delha concesso un'intervista al portale turco DHA, da Antalya dove è in ritiro con la squadra azzurra per preparare la ripresa del campionato. ...Lo ha detto il centrocampista delEljifin un'intervista al portale turco DHA da Antalya, dove il club azzurro è in ritiro in preparazione della ripartenza della serie A. Il macedone ha ...Eljif Elmas concede le sue impressioni sul campionato italiano (e quello turco al quale è molto legato, avendo giocato proprio al Fener), in un'intervista al portale turco DHA direttamente da Antalya, ..."Sono nel Napoli da 4 anni. Stiamo andando bene in questa stagione, vogliamo fare ancora meglio sia in campionato che in Champions League. Possiamo e vogliamo regalare ai nostri tifosi la gioia dello ...