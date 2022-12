Lutto nel mondo del giornalismo bergamasco | è morto Roberto Pelucchi

Lo scrive lo stesso attorepost pubblicato sui social per dirle addio: 'Quella con Kirstie è stata una delle storie più belle che abbia mai avuto. Ti amo e sono sicuro che ci rivedremo presto'. ...Il giornalista bergamasco, dal 2005 redattore della Gazzetta dello Sport, ha finito di lottare in una camera dell'ospedale Galeazzi di Milano, dove era ricoverato da circa due settimane. Giornalista ...Prima Olivia Newton-John, poi Kirstie Alley. Nel giro di pochi mesi l'attore John Travolta perde due delle sue partner più iconiche ma, soprattutto, due grandi amiche che lo ...Morta l'attrice Kirstie Alley, aveva 71 anni ed era nota per molte serie tv e famosissima per il ruolo della mamma nel film commedia "Senti chi parla" ...