Lega e FdI si stringono entusiasti attorno al Nordio garantista. Durerà

Cinque Quotidiano

Un sondaggio BidiMedia commissionato da MilanoToday fa una prima luce sul possibile esito delle elezioni regionali in Lombardia e anche in provincia di Como, per quanto riguarda almeno i candidati ...Durissima pure la presa di posizione del deputato e presidente regionale diPaolo Trancassini, ... In Ciociaria interviene il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli, esponente in quota. ... Lazio, denuncia di Lega e FdI: «Da Pd e M5S vergognosa corsa a poltrone 'last minute'» Un sondaggio BidiMedia commissionato da MilanoToday fa una prima luce sul possibile esito delle elezioni regionali in Lombardia e anche in provincia di Como, per quanto riguarda almeno i candidati pre ...Meno intercettazioni e carcere, separazione delle carriere, revisione dell’abuso d’ufficio, corruzione non più equiparata alla mafia. Il ministro si lancia in ...