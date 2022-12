Iva Zanicchi | avete visto come si è presentata nello studio di “Oggi è un altro giorno”?

Sconcertante: in diretta tv... - Video... impossibile non citare, in questo senso, le continue tensioni e i piccati botta e risposta trae Selvaggia Lucarelli . Se quest'ultima, già da tempo a Ballando , non è certo una ...Quel che è certo è che questa 17esima edizione dello show di Milly Carlucci andrà in archivio non senza gli strascichi di alcune polemiche; impossibile non citare, in questo senso, le continue ...Iva Zanicchi ancora una volta ospite nel salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. La stoccata della cantante su Selvaggia Lucarelli. Iva Zanicchi continua a scagliarsi contro Selvaggia Luca ...