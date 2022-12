Highlights e gol Portogallo-Svizzera 6-1 | ottavi Mondiali Qatar 2022 VIDEO

Leggi su sportface

(Di martedì 6 dicembre 2022) Ilcon glie i gol di6-1, match deglidi finale deidi. Dominio lusitano nel primo tempo, in cui Ramos e Pepe trovano il doppio vantaggio contro gli elvetici invece troppo timidi. Nella ripresa altri due gol di Ramos, c’è anche spazio per le reti di Guerreiro e Leao nel finale. Delusione per la prova degli svizzeri, in gol con Akanji. Di seguito ecco le immagini salienti. LE PAGELLE SportFace.