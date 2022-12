“È morto” Storie Italiane | Eleonora Daniele costretta a dare la triste notizia al suo pubblico

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 6 dicembre 2022) Il mondo della moda italiana è sotto choc per la scomparsa di Antonio D’Amico, 63 anni, stilista ed ex compagno di Gianni Versace. Fu proprio lui a scoprire il corpo dello stilista quel tragico giorno del 15 luglio 1997. Così racconto quegli attimi nel corso di una intervista a Serena Bortone: “Fu il giorno che ha tagliato in due la mia vita e la parte che è rimasta si è sotterrata. Quella parte ci ha messo molto a riprendersi, sono ferite che non si rimarginano completamente. Quella scena in cui io l’ho ritrovato nella mia testa non si è mai cancellata. La rivedo ancora oggi, quella mattina voleva per forza andarsi a comprare i giornali, io mi sono alzato sono andato a giocare a tennis e l’ho saputo dopo che era uscito. Nessuno poteva immaginare questo”. Antonio D’Amico è stato il compagno di Gianni Versace dal 1982 fino alla sua tragica scomparsa nel 1997, e suo collaboratore alla ...